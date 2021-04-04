شركة جوجل تعلن تمديد فترة إجراء المكالمات المجانية عبر تطبيق Meet

أعلنت شركة جوجل أنها مددت إجراء المكالمات الطويلة التي تستمر لـ24 ساعة عبر تطبيق Meet دون دفع أي أجور حتى آخر يونيو القادم بعد أن كان من المفترض أن تنتهي الخدمة في مارس الماضي.

ويمكن للمستخدمين الذين يملكون حسابات Gmail إجراء مكالمات مجانية وطويلة تمتد لـ24 ولكن في حال لم تمدد جوجل هذه الخدمة بعد يونيو القادم فإن الخدمة ستتوقف وسيسمح بإجراء مكالمات مجانية لمدة 60 دقيقة فقط كما هو الحال في التطبيقات الأخرى.

يذكر أن الشركة قررت توفير هذه الميزة ليتمكن المستخدمون من الاعتماد على التطبيق في التواصل مع ذويهم اوعقد اجتماعات للعمل في ظل اتشار جائحة كورونا، ولمنافسة تطبيقات مايكروسوفت وغيرها من الشركات.

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