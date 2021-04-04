متسلل إلكتروني يعرض معلومات عن أكثر من 500 مليون مستخدم لفيسبوك

عرض متسلل إلكتروني هو ورفاقه، معلومات عن أكثر من 500 مليون مستخدم لشبكة فيسبوك، منها أرقام هواتف وبيانات شخصية أخرى، دون مقابل تقريبا.

وأوضح المؤسس المشارك لشركة هدسون روك الإسرائيلية لمعلومات جرائم الإنترنت ألون جال، إن قاعدة البيانات هي على ما يبدو نفس مجموعة أرقام الهواتف المرتبطة بفيسبوك والمنتشرة في دوائر المتسللين منذ يناير كانون الثاني والتي كشفت عن وجودها أول مرة دورية مازربورد الإلكترونية.

ولم يتسن لرويترز بعد التحقق من المعلومات التي تعرض مقابل ما قيمته بضع يوروهات من الرصيد الرقمي على موقع معروف للمتسللين محدودي الخبرة لكن جال قال اليوم السبت إنه تحقق من صحة بعض البيانات على الأقل بمطابقتها بأرقام هواتف أشخاص يعرفهم.

وقال صحفيون إنهم تمكنوا أيضا من مطابقة أرقام هواتف معروفة بالتفاصيل المذكورة في قاعدة البيانات.

وأفادت شركة فيسبوك في بيان إن البيانات “قديمة للغاية” وتتعلق بمشكلة عولجت في أغسطس آب 2019.

ولم تنجح محاولة لرويترز للوصول إلى المتسلل عبر تطبيق تليجرام.

وأضاف جال لرويترز إنه ينبغي لمستخدمي فيسبوك الانتباه خلال الأشهرالمقبلة من “هجمات الهندسة الاجتماعية” التي يشنها أفراد ربما حصلوا على أرقام هواتفهم أو بيانات شخصية أخرى.

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