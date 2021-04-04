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كمال أبو رية يوّجه رسالة اعتذار إلى طليقته الفنانة ماجدة زكي

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وجّه الفنان كمال أبو رية رسالة خاصة، إلى طليقته وأم أولاده الفنانة ماجدة زكي.

وأوضح كمال أبو رية، خلال حديثه لقناة “الحياة” المصرية، أنه يحترم ماجدة زكي كثيرا، وأنها امرأة مكافحة وقوية، ربت أولادهما بطريقة جيدة للغاية، وقدم لها التحية.

واعتذر الفنان أبو رية، بقوله،: “بالتأكيد غلطت في فترة من الفترات ومبعملش حساب حاجات كتير كنت صغير وممكن أكون اخطأت في حقها في أشياء، أتمنى أنها تسامحني وأولادي يسامحوني لأني بحبهم جدا”.

وأضاف الفنان، “معنديش غير العيلة دي أحلى حاجة في حياتي، وهي كتر خيرها خلفتلي 3 أولاد، والحمد لله كلهم على خلق ومحترمين ومتعلمين كويس”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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