بعد وصوله جل الدول العربية والإفريقية.. ليبيا تستقبل أخيرا أول دفعة للقاح المضاد لكورونا

أعلنت وزارة الصحة، الأحد، وصول 101,250 ألف جرعة من لقاح “سبوتنيك الروسي” إلى طرابلس بعد أكثر من شهرين على الموعد المحدد من قبل المسؤولين عن توريد اللقاح للبلاد.

وكان رئيس اللجنة الاستشارية العليا لمواجهة جائحة كورونا خليفة البكوش، قد أعطى مرارا مواعيد مختلفة لوصول اللقاح، لافتا إلى اعتماد 6 أنواع من اللقاح وهي “فايزر أسترازنيكا، وموديرنا، وجنسون آند جنسون، واللقاح الروسي والصيني”.

وتعد ليبيا آخر دولة عربية يصلها لقاح كورونا بعد وصوله دولة اليمن مؤخرا، ومن بين 5 دول إفريقية لم تتمكن من الحصول على اللقاح من الشركات المصنعة المختلفة.

يذكر أن رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار أكد، في تصريحات سابقة،أن 340 ألف جرعة من لقاح “أسترازينيكا” البريطاني ستصل ليبيا في أبريل الحالي.

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