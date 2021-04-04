تطبيقات الأسبوع للاندرويد – تطبيقات وألعاب جديدة وأساسية وتستحق التجربة لهذا الأسبوع

اليوم وكالعادة نشارككم مجموعة من أحدث تطبيقات اندرويد إلى جانب أفضل الألعاب الجديدة جنبًا إلى جنب مع تطبيقات وألعاب مدفوعة متاحة مجانًا لفترة محدودة، وكما نهدف بشكل مستمر من مقالنا الأسبوعي فنحن نريد أن نعرّفكم بالتطبيقات الجديدة من ناحية وكذلك المفيدة غير المنتشرة على هواتفنا من ناحية أخرى، لا تنسوا تحميل التطبيقات المتاحة مؤقتة على الفور في حالة إعجابكم بها! والآن لنبدأ.

تطبيق Playstation App – رفيقك المثالي لو لديك بلايستيشن



بما أن الجيل الجديد من أجهزة بلايستيشن في طريقه للوصول لكل من ينوي شرائه فيجب أن نشارككم هذا التطبيق، وهو تطبيق بلايستيشن الرسمي للأندرويد والذي حصل على تحديث كبير! التطبيق يتيح لك أن تتواصل مع أصدقائك نصًا وصوتًا وترى الألعاب التي يلعبوها وأيضًا مشاهدة ملفاتهم الشخصية، بالإضافة لاستكشاف جديد الألعاب وأيضًا التحكم في الجهاز الخاص بك عن بعد من خلال تحميل الألعاب أو إدارة المساحة والمزيد.

السعر : مجّاني

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تطبيق FaceApp لتعديل شكل الوجه بالذكاء الاصطناعي



نشارككم مرة أخرى هذا التطبق اللطيف، تطبيق FaceApp هو من أكثر تطبيقات تعديل صور الوجه شهرة، وهذا لأنه يتيح لك تغيير شكل وجهك ليصبك أكبر سنًا أو أقل سنًا هذا بينما يتيح لك إضافة أو إزالة اللحية! والمزيد من الإعدادات مثل إزالة الخلفية وتحويل الصورة لصورة بدون خلفية والمزيد لتكتشفه بنفسك!

السعر : مجّاني

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لعبة Forsaken World من أفضل الألعاب الجديدة



هذه اللعبة هي لعبة من نوع العالم المفتوح Open World، أي أنك ستجد داخلها كثير من الأمور لتفعلها وهو ما يشمل النزال والحرب مع اللاعبين الآخرين وأيضًا اللعب بطريقتك الشخصية، إلى جانب أن اللعبة تقدم رسومًا ممتازة وجذابة وهي واحدة من ألعاب العالم المفتوح الناجحة جدًا في عالم أندرويد بتقييمات تصل إلى 4.2/5.

السعر : مجّانية

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تطبيق دردشاتي للتعارف والدردشة والزواج الأشهر باللغة العربية !

تطبيق دردشاتي من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل . التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجانا

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تطبيق أرزاق بلس – أكبر سوق في السعودية لبيع و شراء المواد الغذائية!

هل أنت صاحب مشروع وتمتلك فندق أو مطعم أو مقهى أو أي مشروع صغير أو متوسط؟ هل تبحث عن طريقة لشراء كل احتياجاتك الأولية من المواد الغذائية بضغطة زر من كافة البرندات العالمية والمحلية؟ تطبيق أرزاق سوف يلبي لك طلباتك بكل سهولة وسيوفر لك إمكانية شراء كل ما تحتاجه بضغطة زر بأنسب الأسعار وبدون وسطاء مع توصيل مبرد ومجمد وجاف وفق ما يحتاجه طلبك ولكل مناطق ومدن السعودية.

السعر : مجّاني

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تطبيق My Income لتتبع النفقات والميزانية



مرة أخرى نشارككم هذا التطبيق هو وبلا شك واحد من أبرز تطبيقات إدارة الميزانية والنفقات في الوقت الحالي، ويتميز التطبيق أيضًا بأنه لا يضم الإعلانات، وهذا لأنه في الأساس لا يعتمد على الإنترنت! وهو ما يزيد من أمان المعلومات المالية الخاصة بك وضمان عدم إطلاع أي شخص آخر عليها.

السعر : مجّاني

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تطبيق Meditation & Trees لزراعة الأشجار أثناء التأمل!



هذا التطبيق هو تطبيق يساعدك على التأمل والتركيز، وهي عادة ممتازة بطبيعة الحال، لكن المميز حول هذا التطبيق بشكل خاص هو أن المطورين الخاصين به يقومون فعليًا بزراعة شجرة مقابل كل عملية تأمل تتم عبر التطبيق! وهو هدف نبيل بكل تأكيد! بالإضافة لذلك، التطبيق يأتي بتصميم مميز ويعمل بشكل مثالي بدون أي مشاكل.

السعر : مجّاني

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لعبة Catherine The Vampire من ألعاب الرعب الصاعدة



هذه اللعبة هي واحدة من ألعاب الرعب والغموض الصاعدة بقوة على منصة أندرويد، وهي تقدّم تجربة لعب جميلة مع رسوميات جذابة وقصة ممتعة، اللعبة في الأصل جديدة ومدفوعة لكنها متاحة الآن مجانًا لفترة محدودة وهي تستحق التجربة بالتأكيد.

السعر : مجانًا لفترة محدودة

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تطبيق Pocket لحفظ المقالات على هاتفك



هذا التطبيق وبلا شك هو واحد من التطبيقات التي يجب أن تكون على هاتفك في كل وقت وكل مكان! يتيح لك تطبيق Pocket تخزين المقالات والمحتوى من أي موقع إليه مباشرة وبعدها يُمكنك قراءته دون إتصال بالإنترنت، أيضًا هو متوفر للمتصفحات على شكل إضافة، وهذا يعني أنه سيكون بإمكانك تخزين المقالات والأخبار والمحتوى الذي يهمك من أي مكان ومن ثم الوصول إليه من التطبيق أو موقع Pocket الإلكتروني.

السعر : مجّانية

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لعبة Crash Bandicoot تصل للهواتف الذكية وتحقق نجاح ساحق



أخيرًا وبعد طول انتظار، لعبة Crash Bandicoot الغنية عن التعريف تصل لمنصة الهواتف الذكية من خلال شركة King المطورة للعبة كاندي كرش الشهيرة، واللعبة هي من نوع Endless Run، أي الجري المستمر، وهو أمر لا يختلف كثيرًا عن لعبة البلايستيشن الأصلية! مع ذلك، اللعبة تقدم رسوميات ممتازة وهي مجانية بالفعل، كما أن اللعبة قد حصلت على تقييمات عالية جدًا من ملايين المستخدمين حول العالم.

السعر : مجّانية

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لعبة Zombie Age 3 متاحة مجانًا



هذه اللعبة من أشهر ألعاب الزومبي ولديها تقييمات مرتفعة من عشرات آلاف اللاعبين، وها هي اللعبة تتاح مجانًا لفترة محدودة من الوقت، لذلك ننصحك باقتنائها، اللعبة تتيخ لك ولأنها إصدار مدفوع أكثر من 30 سلاح وأكثر من 20 شخصية وكذلك رسوميات بدقة HD ودعم أجهزة التابلت!

السعر : مجانًا لفترة محدودة

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تطبيق Photo Retouch لحذف أي جزء ترغبه من الصورة!

هل قمت سابقاً بالتقاط صورة مميزة لكنك لاحظت بعدها وجود شخص أو عنصر غريب بداخلها؟! ربما قد فكرت في إزالة ذلك لكن الصورة سوف تتضرر لذا تطبيق Photo Retouch سوف يقوم بالمهمة عبر إزالة أي جزء من الصورة بشكل ذكي دون أن يترك أثراً وراءه!

فقط قم بتحديد الجزء الذي تود حذفه وسوف يقوم التطبيق بشكل ذكي بإزالته، أيضاً هناك العديد من الأدوات الرائعة داخل التطبيق مثل تنعيم الجلد وتحسين البشرة وإضافة الفلاتر وغير ذلك. اشترك من داخل التطبيق واحصل على 3 أيام مجانية من الاستخدام لكن لا تنس إلغاء الإشتراك قبل انتهاء الأيام المجانية !

المبرمج: Junfeng

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15 يوم مجاني لتطبيق Pro KnockOut لقص الصور وتعديلها وتغيير الخلفية بسهولة!

عبر تطبيق Pro KnockOut يمكنك تعديل أي صورة كما تشاء، فالتطبيق يتيح خيارات عديدة لقص الصور بشكل احترافي وكذلك تغيير الخلفية بسهولة إذا كانت لا تعجبك أو إزالة الأجزاء الغير مرغوب بها دون أن تتأثر الصورة!

تطبيق Pro KnockOut سيكون دليلك لفعل الكثير لصورك، وبطبيعة الحالة النتيجة مبهرة ورائعة، خاصة إذا علمت أنه يوفر لك الكثير من الأدوات للتحكم في الصورة، ابتداء من القص والحذف بدقة وسهولة فائقين، وإعادة إرجاع العناصر والكثير من المزايا الأخرى.

**** البرنامج متاح للاستخدام المجاني لمدة 15 يوماً كاملة!

اشترك من داخل التطبيق واحصل على 15 يوم مجاني من الاستخدام لكن لا تنس إلغاء الإشتراك قبل انتهاء الأيام المجانية !

المبرمج: Bigger Lens LLC‏

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تطبيق Raindrop.io لحفظ الصفحات والصور



هذا التطبيق المميز يتيح لك حفظ الصفحات، الصور والملفات الصغيرة داخله والوصول إليها من أي جهاز، وما يميز التطبيق هو أنه مجاني بدون إعلانات ومتاح لكافة الأجهزة والمنصات! التطبيق مثالي لمشاركة الصور بين أجهزتك وحفظ الروابط للوصول إليها مرة أخرى مع عشرات التخصيصات.

السعر : مجّاني

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لعبة MO Astray (مدفوعة)



هذه اللعبة مشهورة جدًا بين لاعبي الـPC وهذا نظرًا لأنها متاحة للكمبيوتر على منصة ستيم منذ فترة، واللعبة بالفعل حصدت تقييمات إيجابية جدًا على ستيم، وها هي تتوفر للاندرويد لكن بشكل مدفوع (5 دولار تقريبًا)، اللعبة من نوع Side Scrolling وهي حقًا ممتعة.

السعر : مدفوعة

إضغط هنا للتحميل

https://play.google.com/store/apps/details?id=io.raindrop.raindropio[/down

ما رأيك في تطبيقات هذا الأسبوع لاندرويد؟ وهل كان هناك تطبيق تود رؤيته في هذا المقال ولم تره؟ يمكنك دائمًا أن تشاركنا رأيك واقتراحاتك! لا تنسى أيضًا مطالعة أفضل تطبيقات اندرويد للأسابيع الماضية!

