رحيل شاكر الموجي مُكتشف نانسي عجرم

فقد الوسط الفني المصري والعربي الملحن والشاعر المصري شاكر الموجي بعد صراعٍ مع المرض.

وأعلن موقع الوطن المصري رحيل الموسيقار المصري الذي قدم مجموعة من الأغاني والألحان لنجوم الغناء في العالم العربي.

وتعامل الموسيقار الراحل مع عدد كبير من فناني الوطن العربي كجورج وسوف، ميادة الحناوي، كارول سماحة، وليد توفيق، وغيرهم، بالإضافة لاكتشافه مجموعة من الشعراء، الملحنين والفنانين، أبرزهم الفنانة اللبنانية نانسي عجرم والفنانة مروى، بالإضافة إلى عدد من الشعراء الغنائيين كدسوقي عبد الحافظ، وصفوح شغالة.

حيث قدم لنانسي أولى أغانيها محتاجالك التي صدرت عام 1998، وساعد الفنانة مروى في ألبومها الغنائي الأول احترس.

ونعى عدد كبير من الفنانين الموسيقار الراحل الذي أثرى المكتبة الموسيقية بمجموعة من الأعمال الفنية الرائعة.

يشار إلى أنّ شاكر الموجي هو الاسم الفني للموسيقار الراحل، وأنّ اسمه الحقيقي بحسب صحيفة الوطن هو شاكر شعيشع عبد الرسول حسن.

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