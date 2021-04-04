بيع نسخة قديمة من لعبة سوبر ماريو بسعر خيالي

شهد مزاد التراث الذي أقيم في مدينة دالاس الأمريكية بيع نسخة منسية من لعبة Super Mario Bros بسعر خيالي.

وقال المسؤولون في المزاد إنّ أحد الأشخاص قدم النسخة التي يعود تاريخها للعام 1986 كهدية لأحد الأشخاص بمناسبة عيد الميلاد، وبأنّ صاحب الهدية الذي لم تكشف هويته وضعها في الدرج ونسيها لمدة 35 عاماً.

وأشار المسؤولون إلى أنّ اللعبة ظلّت في غلافها البلاستيكي حتى لاحظ صاحبها وجودها بالصدفة خلال العام الجاري، وقرر بيعها في المزاد العلني.

وقال المسؤولون إنّ اللعبة بيعت لشخصٍ لا يرغب بالكشف عن اسمه وبسعر قياسي وصل لـ660 ألف دولار أمريكي.

يذكر أنّ هذه النسخة تفوقت في السعر على نسخة راقية من اللعبة تعود للعام 1987 بيعت في وقتٍ سابق مقابل 114 ألف دولار أمريكي.

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