أم تتجرد من الإنسانية.. وتقتل ابنها لتحصل على التأمين

شهدت ولاية تكساس الأمريكية حادثةً مؤسفةً للغاية حيث قامت أم أمريكية تجردت من الإنسانية ومشاعر الأمومة بقتل ابنها بهدف الحصول على أموال التأمين.

وأجبرت الأمريكية آشلي مارس البالغة من العمر 25 عاماً ابنها البالغ من العمر 6 سنوات على تناول جرعات زائدة من أدوية ومخدرات تسببت بوفاته.

وكانت الأم تخطط لإعطاء ابنها وابنتها اللذين يعيشان مع جدهما أدوية تحتوي على مواد مخدرة كالكوكايين ومادة الميثامفيتامين التي تعطي الشعور بالنشوة، إلّا أن البنت رفضت تناول هذه المواد بعكس أخيها الذي تناولها وتوفي بسببها.

وأظهر تشريح الجثة وجود مواد مخدرة وأدوية تستوجب وصفة طبية في جسد الطفل المتوفي.

من جهةٍ أخرى قال المدعون إنّ الأم ارتكبت جريمتها البشعة بهدف الحصول على وثيقتي التأمين الخاصة بولديها واللتين تصل قيمتهما لـ100 ألف دولار أمريكي.

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