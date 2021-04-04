تطبيقات الأسبوع للايفون والايباد – إليك مجموعة تطبيقات مميزة وعروض مجانية لفترة محدودة!

نحن في أخبار التطبيقات وكما جرت العادة منذ أعوام طويلة نقدم لكم كل أسبوع مجموعة رائعة ومتميزة من التطبيقات التي يتم اختيارها من قبل محررينا، هذه الاختيارات هي نتيجة بحث وعمل دؤوب لتوفير التطبيقات التي تبحثون عنها دون العناء في البحث بين كم هائل في متجر آبل “آب ستور” ، فنتمنى دوماً أن تنال إعجابكم مع ملاحظة أن بعض التطبيقات تشملها عروض مجانية لوقت محدود، فسارع بتنزيلها وعدم تفويت الفرصة لأن هذه العروض قد تنتهي في أي وقت وموقع “أخبار التطبيقات” غير مسئول عن ذلك!

تطبيق القرءان المجيد – تطبيق القرءان الكريم الشامل

تطبيق القرءان المجيد هو تطبيق قراءني متكامل للقراءة والاستماع للتلاوة بواجهة تفاعلية مميزة بجانب مزايا أخرى مثل التفاسير والترجمات ولا يكتفي التطبيق بهذا بل إن هناك المزيد من الأدوات الأخرى كعرض اتجاه القبلة وأوقات الصلاة ومواقيت الإفطار والسحور.

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق التعرف على الصوت والترجمة Active Voice

تطبيق مميز يمكنه التعرف على الكلام الذي تتحدثه وتحويله إلى نص مع إمكانية الترجمة إلى عديد اللغات الأخرى. التطبيق يدعم اللغة العربية سواء من ناحية التعرف على الصوت أو الترجمة منها وإليها بالإضافة إلى لغات أخرى.

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق ويدجت الصور Photobox Widge‪t

هو ويدجت متاح للايفون والايباد يتيح للمستخدم إضافة صورة أو مجموعة من الصور إلى الشاشة الرئيسية وتغييرها كما تريد، كما يمكنك إضافة الويدجت في الموقع الذي تريد على الشاشة والتحكم في حجمه.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق التصميم Foto Graphic Creator Studi‪o

هو تطبيق يتيح لك إنشاء التصميمات المختلفة مثل الشعارات والأيقونات والدعوات وكروت العمل وغير ذلك بسهولة من خلال قوالب جاهزة والعديد من الأدوات للتعديل على التصميم وإمكانية الحفظ بالشكل الذي تريد.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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دردشاتي – تطبيق رائع للتعارف والبحث عن زواج!

للمقبلين على زواج أو من يبحث على زوجة. نقدم لكم تطبيق دردشاتي للتعارف الزواج والشات وهو من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج او زواج مسيار بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ويعتبر افضل برنامج تعارف ، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج والتعارف الحلال.

التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل وامكانية العثور على نتائج لمستخدمين قريبين منك .

التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجانا

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تطبيق Hollycool محرر فيديو احترافي

تطبيق مميز لتحرير الفيديو بشكل احترافي مع كافة الأدوات التي تحتاجها من قص ودمج وإعادة تدوير وضبط الألوان وتعديل الإضاءة والتشبع والسطوع وإضافة النصوص والتأثيرات الحركية والصوتية وغير ذلك.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق تدوين الملاحظات Boximiz‪e‬

هو تطبيق مميز يتيح لك تدوين الملاحظات المختلفة بطريقة رائعة بطريقة كتابية وكذلك تدوين الملاحظات الصوتية والرسم، يحتوي التطبيق على قوالب جاهزة وقابلة للتخصيص وجاهزة لكافة الاستخدامات.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق تتبع مكان السماعات Airpod Tracker

هو تطبيق يمكنك من تتبع مكان السماعات اللاسلكية الـ AirPods في حالة فقدانها، يمكنك التطبيق من إضافة أكثر من جهاز وسوف تحصل على تنبيه صوتي أو اهتزاز عند إيجادها.

السعر : مجاني لفترة محدودة