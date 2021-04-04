Cubot تطلق هاتفا للاستخدامات الشاقة.. إليك مواصفاته

كشفت شركة Cubot الصينية عن هاتف جديد مناسب للاستخدامات الشاقة أطلقت عليه KingKong 5Pro.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج MT6762D Cortex-A53، ونظام تشغيل Android 11.

وسيأتي هذا الجهاز بشاشة مقاس 6.1 بوصة، وكاميرا خلفية من سوني بدقة 48 ميغا بيكسل، وذاكرة داخلية بسعة 64 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها لـ4 غيغا بايت.

ويتميز الهاتف الجديد بقدرته على تحمل الظروف الشاقة بفضل معايير MIL-STD-810، IP69K، وIP68، وهذا ما يحميه من التلف عند الغطس.

وسيحتوي الهاتف على بطارية قوية تجعله يعمل لعدة أيام، ومكان لتركيب شريحتي اتصال، وواي فاي، وبلوتوث، ومستشعر للبصمات.

يشار إلى أنّ Cubot لم تفصح عن موعد طرح هذا الجهاز في الأسواق، ولا عن سعره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية