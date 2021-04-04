إصابة محمد إمام أثناء تصوير مشهد أكشن في مسلسل النمر

تعرض النجم المصري محمد إمام لإصابة عنيفة خلال تصويره أحد مشاهد الأكشن في مسلسل النمر المقرر عرضه في الموسم الرمضاني القادم.

ونشر النجم المصري عبر حسابه في إنستغرام صورة له من كواليس العمل وأكدّ من خلالها تعرض قدمه للكسر ويده لرضوض خفيفة أثناء تصوير أحد المشاهد العنيفة، وقال إنّ الوقت القصير المتبقي لرمضان دفعه لمتابعة التصوير رغم الإصابة.

وكان النجم قد خضع في الفترة السابقة لتدريبات شاقة من أجل تصوير مشاهد مسلسل النمر، حيث كان يعرض جزءاً من هذه التدريبات لجمهوره.

ومسلسل النمر من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج تامر مرسي، وبطولة نخبة من نجوم الدراما المصرية كمحمد إمام، بيومي فؤاد، هنا الزاهد، محمد رياض وغيرهم من النجوم.

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