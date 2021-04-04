هواوي تطلق سوارا ذكيا يتبع 96 نمطاً رياضياً

كشفت شركة هواوي الصينية عن سوار ذكي جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه Band6.

وزودت الشركة الصينية السوار الجديد بشاشة مستطيلة مقاسها 1.47 بوصة وبدقة عرض 194*368 بوصة، وبإطار يحتوي على زر في الجانب الأيمن للتنقل ودعم مقاومة الماء 5ATM.

وسيضم السوار الجديد مستشعرا لقياس نسبة الأوكسجين، وتقنية TruSeen 4.0 لرصد معدل ضربات القلب، وتقنية True Sleep 2.0 التي ترصد الضغط ومعدل ضربات القلب خلال النوم.

بالإضافة إلى ذلك فإن السوار الجديد سيتيح تتبع 96 نمطاً رياضياً، وسيظهر الإشعارات وتنبيهات بالرسائل والمكالمات الصوتية الواردة لهاتف المستخدم الموصول معه.

وسيحتوي السوار على بطارية تجعله يعمل لمدة أسبوعين في الشحنة الواحدة، ولمدة 10 أيام في حال الاستخدام المكثف.

وقالت الشركة الصينية إنّ السوار الجديد سيعمل بشكل متوافق مع الأجهزة العاملة بنظام Android6 وما بعد، والأجهزة العاملة بنظام IOS 9.0.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق السوار الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 53 دولارا أمريكيا.

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