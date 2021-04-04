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ساعة ذكية مميزة تُراقب الصحة بدقة

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أزاحت شركة لوكمات الستار عن ساعة ذكية جديدة بمواصفات مميزة أطلقت عليها Comet 3.

وزودت شركة لوكمات الساعة بشاشة دائرية مقاس 1.28 بوصة، ودقة وضوح 240* 240 بيكسل، وستحتوي الشاشة على زرين موجودين على الجانب.

وتتميز الساعة الجديدة بمستشعر لمعدل ضربات القلب، وبمقاومتها الماء والغبار وفق معيار IP67.

وستتيح هذه الساعة إمكانية مراقبة جودة النوم، وتقييم أنشطة الفرد، وعرض الإشعارات الواردة من الهاتف الذكي، بالإضافة للتحكم في بالكاميرا والرد على المكالمات.

يذكر أنّ لوكمات لم تعلن عن موعد وصول الساعة الجديدة إلى الأسواق العالمية ولا عن سعرها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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