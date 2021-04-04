محمد منير يطلق أغنية “أنا مصر” في حفل موكب المومياوات

أطلق النجم المصري محمد منير أغنية جديدة حملت اسم أنا مصر في حفل موكب المومياوات الملكية الذي أقيم في الـثالث من أبريل الجاري.

وأدى النجم المصري خلال الحفل الأغنية التي كتبها له الشاعر المصري أمير طعمية، ولحنها هشام نزيه الذي أشرف على وضع الموسيقى التي رافقت موكب نقل المومياوات الملكية بالكامل.

ونشر النجم المصري الأغنية على قناته الرسمية في يوتيوب، وحظيت الأغنية بإعجاب عشاق النجم المصري الذين تركوا العديد من التعليقات الإيجابية حولها.

وشهد الحفل الذي بث بشكل مباشر على التلفاز نقل 22 مومياء ملكية هم “الملك رمسيس الثاني، رمسيس الثالث، رمسيس الرابع، رمسيس الخامس، رمسيس السادس، رمسيس التاسع، تحتمس الثاني، تحتمس الأول، تحتمس الثالث، تحتمس الرابع، سقنن رع، حتشبسوت، أمنحتب الأول، أمنحتب الثاني، أمنحتب الثالث، أحمس نفرتاري، ميريت آمون، سبتاح، مرنبتاح، الملكة تي، سيتي الأول، سيتي الثاني”.

يذكر أنّ رحلة المومياوات الذهبية انطلقت من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة المصرية في الفسطاط.

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