دراسة صادمة تكشف أثر المشروبات السكرية على الأطفال

أظهرت دراسة جديدة قام بها باحثون من جامعة جورجيا وجنوب أفريقيا خطورة المشروبات السكرية على الأطفال.

واكتشف العلماء بالتجربة التي قاموا بها على الفئران، أنّ القوارض التي تناولت الماء مع السكر في سن مبكرة أصيبت بمشاكل في الذاكرة.

وقال العلماء إنّ وفرة المشروبات السكرية تغيّر التركيبة البكتيرية المعوية للحيوانات، وتؤثر بشكل سلبي على عمل أدمغتها.

وحذر العلماء من إفراط الأطفال في تناول المشروبات السكرية، وقالوا إنّ هذا الأمر يؤثر بشكلٍ سلبي على أدمغتهم، وذاكرتهم، وقدرتهم على التعلم.

يشار إلى أنّ دراسة أخرى أجرتها جامعة آرهوس الدنماركية أكدّت التأثير السلبي للسكر على نظام المكافأة في الدماغ.

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