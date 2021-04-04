صيني يكسب رزقه بأغرب طريقة

تحول الشاب الصيني شياو زهو لمنبه يومي يساعد الناس على القيام بأعمالهم ومهاهم اليومية دون أي تأخير.

ويقوم شياو زهو بتنظيم جدول أعمال لعملائه يتضمن المهام التي سيقومون فيها خلال اليوم، ويحرص على الاتصال بهم وإرسال الرسائل لتذكيرهم بتنفيذ هذه المهام.

وقال الشاب الصيني إنّه بدأ بممارسة هذا العمل قبل 6 سنوات، وخلال هذه السنوات تعامل مع أكثر من 20 ألف عميل.

وأشار إلى أنّه يقضي حوالي 15 ساعة من يومه في إرسال الرسائل والاتصال بعملائه لتذكيرهم بالأعمال والمهمات المفروضة عليهم.

وعبّر الشاب الصيني عن فخره بعمله، وبحصوله على مجموعة كبيرة من التقييمات الإيجابية في ملفه على الإنترنت.

وأوضح شياو زهو أنّ معظم زبائنه من الجيل الجديد الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و30 عام، وغير القادرين على تنظيم أمورهم بمفردهم.

الجدير بالذكر أنّ الشاب الصيني لم يكشف عن العائد المالي الذي يحصل عليه من هذا العمل، لكنّه أكدّ على أنّ هذا العائد أصبح جيداً بعد مرور 6 سنوات من العمل.

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