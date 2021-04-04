تويتر تتيح إمكانية إضافة الصور والملصقات لميزة Fleets

في إطار سعيها لتطوير ميزة Fleets قامت شركة تويتر بإتاحة المجال أمام المستخدمين لإضافة الملصقات، الصور المتحركة Twemojis للميزة الشبيهة من خلال التطبيق نفسه.

ومن خلال هذه الميزة سيكون المستخدمون قادرين على اختيار الملصقات والصور الملائمة لهم من الخيارات الموجودة داخل التطبيق، دون أن يكونوا بحاجة لتصميم وإضافة الملصقات من تطبيقات خارجية.

وللاستفادة من هذه الميزة يجب أن يقوم المستخدم بالنقر على أيقونة النص لتظهر له جميع الصور المتحركة والملصقات للواجهة فيكون قادراً على اختيار المناسب منها.

يشار إلى أنّ تويتر ستوفر الخدمة الجديدة لمستخدمي نظام أندرويد وأي أو إس خلال الفترة القادمة وبشكل تدريجي بحسب المناطق الجغرافية.

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