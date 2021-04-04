هواوي تطلق شاشة لأجهزة الحاسب بمواصفات رائعة

كشفت شركة هواوي الصينية عن شاشة جديدة مناسبة لأجهزة الحاسب بمواصفات مميزة أطلقت عليها Huawei Display 23.8.

وستأتي الشاشة الجديدة بلوحة IPS مقاس 23.8، ودقة عرض 1920* 1080 بيكسل، وتغطية نطاق الألوان NTSC gamunt بنسبة 72%.

وستحتوي هذه الشاشة على مدخل DC للطاقة، ومدخل HDMI، وكابل HDMI بطول متر ونصف المتر، بالإضافة لمنفذ VGA.

وتتميز الشاشة الجديدة بدعمها الانحناء إلى الأسفل بمقدار 5 درجات، وإلى الأعلى حتى 22 درجة، وباحتوائها على دليل يوضح للمستخدم طريقة عملها.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق شاشتها الجديدة في الأسواق العالمية خلال الفترة القادمة بسعر يصل إلى 150 جنيه أسترليني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية