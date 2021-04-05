عودة حرب فيتنام للواجهة.. فوز “محاكمة 7 في شيكاغو” بجائزة نقابة الممثلين المؤهلة للأوسكار

فاز فيلم الدراما “محاكمة 7 في شيكاغو” – الأحد- بجائزة أفضل أداء جماعي في حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة في لوس أنغلوس- وفقاً لما أوردته وكالة رويترز للأنباء- وهو فيلم تعود قصته لحقبة حرب فيتنام التي خاضها الجيش الأميركي ولاتزال رغم مرور العقود مادة للسينما الأميركية.

وأحرز الممثل الراحل تشادويك بوزمان جائزة أفضل ممثل سينمائي عن دوره في فيلم الجاز الدرامي “قاع ماريني الأسود”.. وكان بوزمان، بطل فيلم “بلاك بانثر” الشهير، قد توفي في شهر أغسطس من العام الماضي 2020 عن 43 عاماً بمرض السرطان، كما تحصلت الممثلة “فيولا ديفيز” على جائزة أفضلة ممثلة سينمائية عن دورها في نفس الفيلم.

وذهبت جائزة أفضل ممثلة سينمائية مساعدة إلى الممثلة الكورية الجنوبية “يونغ يوه-جونغ” عن دورها في فيلم الدراما “ميناري”، فيما حصل الممثل البريطاني “دانييل كالويا” على جائزة أفضل ممثل سينمائي مساعد عن دوره في فيلم “يهوذا والمسيح الأسود”.

وتعد جوائز نقابة ممثلي الشاشة مؤشراً رئيسياً للفائزين المحتملين في حفل توزيع جوائز الأوسكار في وقت لاحق من شهر أبريل الجاري.

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