تسريبات – أول نموذج لهاتف ايفون 13 برو يظهر مع نوتش أصغر

نشر موقع Mac Otakara الياباني نموذج مطبوع ثلاثي الأبعاد 3D لما زعم أنها لهاتف ايفون 13 برو القادم الذي سوف يأتي مع شاشة بقياس 6.1 إنش نهاية العام الجاري.

نوتش أصغر وتغييرات أخرى

وفقاً لما نراه في الصورة المنشورة، فقد تأكد ما قيل سابقاً عن تقليل المساحة التي يشغلها النتوء العلوي للشاشة “النوتش” وكذلك تغيير في موضع سماعات المكالمات.



سوف يتم نقل سماعة المكالمات لتكون موجودة أعلى النوتش وتحديداً في الإطار المحيط بالشاشة.

أيضاً نلاحظ أنه تم نقل الكاميرا الأمامية في النوتش لتحتل الحانب الأيسر منه بدلاً من الجانب الأيمن.

فعلياً سيتم تقليل عرض النوتش ليصبح 26 مليمتر بدلاً من 34 مليمتر أي اقل بنحو 8 مليمترات مقارنة بهاتف ايفون 12 برو الحالي.

الشائعات التي تتحدث عن تقليل حجم النوتش ليست جديدة بل إنها ترجع لسنوات سابقة وتحديداً منذ إطلاق هاتف ايفون X في عام 2017 كأول هاتف ايفون يحتوي على النوتش منذ إطلاقها.

بخلاف التغيير المزعوم الذي سوف تحدثه ابل في النوتش لأول مرة، لا يبدو أن هناك تغييرات أخرى سوف تحدث في التصميم الخارجي لسلسلة ايفون 13 القادمة.

عطفاً على ما سبق، فإن هواتف ايفون 13 برو و برو ماكس سوف تأتي بشاشة مع معدل تحديث 120 هيرتز و معالج A15 الأسرع وتحسين شبكات الجيل الخامس 5G وتحسين الكاميرا وإضافة ألوان جديدة مثل اللون الأسود المطفي.