شركة Xiaomi تكشف عن سوارها الذكي المتميز

بدأت عملاقة صناعة الإلكترونيات Xiaomi ببيع سوار Mi Smart Band 6 في العديد من الأسواق العالمية وبأسعار منافسة للشركات الأخرى وتقدم مميزات متماثلة تقريباً.

وحصلت على إطار مطاطي مقاوم للغبار والصدمات وفق معايير 5 ATM ، ومجهز بشاشة AMOLED بمقاس 1.56 بوصة تستعرض أكثر من 130 واجهة تشغيل، ويحتوي العديد من الأنظمة أهمها قياس معدل نبضات قلب المستخدم من خلال الأنشطة البدنية التي يمارسها.

ويتزامن إطلاق السوار مع طرح هاتفيين بمواصفات مميزة أحدها قابل للطي من Xiaomi، وسيبدأ سعره نحو 45 دولارا، ونسخة مجهزة بشرائح NFC للدفع الإلكتروني قد يصل سعرها إلى 60 دولارا تقريبا.

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