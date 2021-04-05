هاتف جوجل بيكسل 6 قادم مع معالج من تصنيع جوجل!

منذ حوالي العام، ظهرت تقارير حول عمل جوجل على تطوير معالج خاص بها لهواتف بيكسل وكذلك حواسيب Chromebooks، وإن كنت لا تعرفها فهي أجهزة لابتوب تعمل مع نظام Chrome OS القريب لنظام أندرويد، لاحقًا عرفنا أن هذه المهمة ستتم بالتعاون مع سامسونج، والآن وبعد مرور كل هذا الوقت يبدو أن هذه التسريبات كانت على درجة عالية من الصواب، وذلك طبقًا لتقرير حديث.

معالج من تصنيع جوجل في هاتف بيكسل 6

طبقًا للتقرير، هذه الشرائح ستحمل الاسم Whitechapel، وسيتم تصنيعها بالتعاون مع مصانع سامسونج، لتكون أول معالجات منسوبة بشكل كامل لجوجل، والتقرير قد ذكر أن المعالج قد يحمل الاسم GS101، والحرفين GS يعودا لكلمة Google Silicon، بشكل مشابه لشرائح Apple Silicon مثل M1 في أجهزة الماك بوك!

من ناحية أخرى، ذكر التقرير اسم رمزي وهو Slider، وهذا الاسم قد ظهر سابقًا في الشيفرة المصدرية لتطبيق Google Camera، مما يؤكد صحة المعلومات بشكل كبير، وكما علمنا، المعالج سيأتي بدقة تصنيع 5 نانومتر، وسيكون مبني على تقنية تصنيع LPE بالتعاون مع سامسونج، مع ثمان أنوية بنواتين رئيسيتين من Cortex-A78 ونواتين من Cortex-A76، وهي أنوية رائدة، هذا إلى جانب أربع أنوية من Cortex-A55.

المعالج سيحمل تقنيات عديدة من قوقل نفسها بلا شك، إلى جانب ذلك، سيحمل المعالج تقنيات من طرف سامسونج مثل Samsung ISP ومعالج ذكاء اصطناعي AI Engine والمزيد، وبشكل عام، هذا المعالج سيكون في نفس الفئة التي يقع فيها معالج متوسط مثل Snapdragon 780G، وبناءًا على ما عرفناه فهذا المعالج لن يكون رائدًا ولن ينافس معالجات سنابدراجون 888.

واحدة من فوائد هذه الشريحة هي أنها ستزيد من دعم هواتف بيكسل، عندما يأتي هاتف جوجل بيكسل 6 مع هذا المعالج، فهو سيحصل على 5 سنوات كاملة من تحديثات أندرويد! لكن وحتى الآن، الأمر ليس مؤكدًا بشكل قاطع.