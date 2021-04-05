شركة “إل جي” الكورية الجنوبية تقرر التخلي عن تصنيع الهواتف المحمولة

قررت شركة “إل جي” الكورية الجنوبية التوقف عن إنتاج وتصنيع الهواتف المحمولة وأغلاق قسم الهواتف بعد أن سجل خسائر بلغ مجموعها نحو 4.5 مليار دولار على مدى ما يقرب من 6 سنوات.

وعانت هواتفها من حوادث مؤسفة وعدم تحديث البرامج فيها مما أدى إلى تراجع علامتها التجارية في السوق بعد أن حققت عام 2013 نجاحاً باهراً واحتلت المرتبة الثالثة خلف “سامسونغ” و”أبل”.

يذكر أن قسم الهواتف في الشركة هو أصغر قسم بين الأقسام الخمسة في “إل جي”، وساهمت بنسبة 7.4% فقط من الإيرادات في الربع الرابع من العام المنصرم.

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