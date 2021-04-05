رسميًا – شركة إل جي تنسحب نهائيًا من سوق الهواتف الذكية

في الأسابيع السابقة خرجت علينا تقارير عديدة تفيد بأن شركة إل جي تخطط لإغلاق قطاع الهواتف الذكية الخاص بها بشكل كامل، وهو ما كان غريبًا نظرًا لأن الشركة كان لها اجتهادات كبيرة في عام 2020 من ناحية، وكانت قد بدأت في التشويق لهاتفها القابل للدوران من ناحية أخرى، لكن يبدو أن الأمر حقيقي، حيث أن الشركة قد أعلنت رسميًا إنسحابها من هذا السوق شديد المنافسة.

لماذا خرجت إل جي من سوق الهواتف الذكية؟

أكدت الشركة الخبر من خلال مديرها التنفيذي Brian Kwon عبر تدوينة رسمية، وحسب الشركة فقرار التوقف هو أفضل قرار كان يمكنها اتخاذه، كما ذكرت الشركة أنه قرار استراتيجي أن تغادر هذا المجال المشتعل بالمنافسة، وهو الذي سيسمح لها بالتركيز على النمو في مجالات أخرى مثل مكونات السيارات الكهربائية، الأجهزة المنزلية الذكية، الروبوتات وكذلك الأعمال الكبيرة بالتعاون مع الشركات الأخرى.

طبقًا لشركة إل جي، الهواتف الذكية التي تم تصنيعها بالفعل ستظل متوفرة في الأسواق حتى يتم بيعها بأي شكل من الأشكال، كذلك فالشركة ستستمر في إرسال تحديثات أندرويد الجديدة لهواتفها الأحدث والتي لازالت ضمن الدعم، كما تنوي إرسال أندرويد 12 للهواتف المدعومة.

من ناحية أخرى، أكدت الشركة أنها ستسمر في تطوير تقنيات للهواتف الذكية، مثل تقنية شبكات الجيل السادس 6G وهي تقنية مستقبلية جدًا، إلى جانب تقنيات وخدمات أخرى متعددة، وكما تحدثنا فيما سبق، الهدف الرئيسي لإغلاق شركة LG هو أن الشركة تحقق خسائر مستمرة وكبيرة.