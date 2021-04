دراسة تكشف ما يفعله فنجان القهوة الصباحي بقدرة الجسم على حرق الدهون

دراسة جديدة توصلت إلى أن تناول فنجان قهوة في الصباح يمكن أن يساعد في تنشيط عملية التمثيل الغذائي.

إذ وفقًا لدراسة جديدة نُشرت بمجلة الجمعية الدولية للتغذية الرياضية، ثبت أن الكافيين يزيد من قدرة الجسم على حرق الدهون اثناء التمرين، بحسب موقع أنسايدر الأمريكي.

أجرى باحثون من جامعة غرناطة في إسبانيا الدراسة على 15 رجلاً رياضيا يتمتعون بصحة جيدة تتراوح أعمارهم بين 25 و39 عامًا أثناء إجراء اختبار التمرين.

قبل الاختبار، تناول خيارات ما بين دواء وهمي أو 3 ملغ من الكافيين لكل كيلوغرام من وزن الجسم، على شكل مسحوق عديم اللون وغير منكّه.

وجد الباحثون أن المشاركين كانوا قادرين على حرق 11-13 في المائة من الدهون أثناء التمرين بعد تناول الكافيين، مقارنةً بالدواء الوهمي.

ووجدت الدراسة أن هذا قد يكون مفيدًا بشكل خاص في الصباح، عندما يكون التمثيل الغذائي أبطأ قليلاً منه في فترة ما بعد الظهر.

ليس من الواضح من هذه الدراسة ما إذا كان استهلاك المزيد من الكافيين سيعزز الفوائد، إذ كان متوسط ​​الجرعة المستهلكة حوالي 240 ملغ من الكافيين، أي ما يعادل فنجانين من القهوة سعة ثمانية أونصات.

ولا تظهر الدراسة أيضًا كيف يمكن أن يؤثر الكافيين على الأشخاص الذين يستمتعون بالفعل بفنجان قهوة يوميًا، لأن المتطوعين لم يشربوا القهوة أو مصادر الكافيين الأخرى بانتظام قبل الدراسة، لكن يوجد دليل على أن متعاطي الكافيين المعتادين يطورون درجة تحمل بمرور الوقت ويدركون تأثيرات أخف نتيجة لذلك.

ومع ذلك، فإن الكثير من الكافيين يمكن أن يؤدي إلى آثار جانبية خطيرة مثل خفقان القلب وصعوبة التنفس والقلق.

