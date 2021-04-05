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وائل كفوري يدخل عالم تتر المسلسلات من بوابة “داون تاون”

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الفنان اللبناني عن انتهائه من تسجيل أغنية “كلنا مننجز”، والتي سيدخل من خلالها عالم تتر المسلسلات.

وستكون هذه الأغنية تتر لمسلسل داون تاون المقرر عرضه في الموسم الرمضاني القادم، والذي يعد الإنتاج الدرامي الأول لشركة فالكون فيلمز، لصاحبها صبحي سنان.

والأغنية الجديدة من كلمات الشاعر علي المولي، وألحان رامي الشلهوب، وجمال ياسين، وإنتاج حمدي بدر.

من جهةٍ أخرى قال المنتج حمدي بدر إنّ هذه الأغنية ستفتح الطريق أمام وائل كفوري لدخول عالم تتر المسلسلات، ولمزيد من التعاون بينهما.

ومسلسل داون تاون من بطولة أمل بشوشة، سامر إسماعيل، ستيفاني صليبة، سارة أبي كنعان، كارمن لبس، وإخراج السوري زهير قنوع.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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