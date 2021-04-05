بعد جدل كبير.. إيقاف تصوير مسلسل “الملك أحمس”

أعلنت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مصر عن إيقاف عمليات تصوير مسلسل الملك أحمس، بسبب الجدل الكثير الذي أثير حوله بعد طرح البرومو الخاص به.

وقالت الشركة إنّها شكلت لجنة لمراجعة المسلسل، وذلك بسبب الأخطاء الكثيرة التي ظهرت فيه على مستوى التفاصيل والأحداث التاريخية، وعلى مستوى الأزياء والملابس التي تخص هذه الحقبة.

وأشارت الشركة لإمكانية استبعاد العمل، الذي يلعب بطولته عمرو يوسف من السباق الرمضاني.

يذكر أن مسلسل الملك أحمس مستمد من رواية كفاح طيبة للأديب نجيب محفوظ، وتدور أحداثه حول طرد الملك أحمس للهكسوس من مصر، ويشارك في بطولته نخبة من نجوم الدراما كعمرو يوسف، صبا مبارك، ريم مصطفى، ومحمد لطفي وغيرهم.

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