أمريكية تُطلق النار على عمال مطعم لتأخرهم في تحضير طلبها

شهد أحد مطاعم سلسلة برغر كينغ الشهيرة حادثةً غير مألوفة، حيث قامت إحدى الزبائن بإطلاق النار على العاملين في المطعم بسبب تأخر الطلب.

وقال عمال المطعم إنّ المرأة استاءت من الانتظار، ونزلت من المقعد الأمامي لسيارة رمادية، وقامت بإطلاق النار على العاملين في المطعم من النافذة، قبل أن تعود بسرع للسيارة وتفر من المكان.

من جانبها قالت سلسلة المطاعم الشهيرة إنّها لا تقبل بالعنف في أي مطاعمها، ولا تسمح به، وأكدت سلامة جميع العمال والزبائن الذين كانوا موجودين في المطعم لحظة الحادث.

من جهةٍ أخرى نشرت الشرطة الأمريكية صور الفتاة التي التقطتها كاميرات المراقبة، وطلبت ممن يتعرف عليها الإبلاغ عنها، مؤكدةً تقديمها مكافأة مالية بقيمة 1000 دولار لمن يساعد في كشف هويتها.

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