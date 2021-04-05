هولندا توقف جزئيا التطعيم بلقاح أسترازينيكا

أعلنت وزارة الصحة الهولندية عن إيقافها التطعيم بلقاح أسترازينيكا لمن هم دون ال60 عاماً بشكلٍ مؤقت، بسبب وفاة امرأة بعد حصولها على التطعيم.

وقالت وزارة الصحة في بيانها إنّها اتخذت هذا القرار بعد اطلاعها على التقارير الجديدة، التي أصدرتها وكالة مراقبة الدواء بعد مناقشات معه السلطات الصحية.

وأشارت لتلقيها 5 تقارير عن حدوث جلطات في الدم، وانخفاض عدد الصفائح لدى بعض الأشخاص الذين حصلوا على التطعيم بلقاح أسترازينيكا، بالإضافة لوفاة امرأة بعد حصولها على اللقاح.

وأوضحت بأنّ هذه الأعراض ظهرت بعد حوالي 7 إلى 10 أيام من حصول الأشخاص على التطعيم، وبأنّ سيدات تراوحت أعمارهن ما بين 25 و65 عاماً قد تعرضن لانسداد رئوي حاد تسبب بوفاة إحداهن، في حين أصيبت أخرى بنزيف في المخ.

يذكر أنّ هذا الإيقاف دفع الوزارة لإلغاء حوالي 10 آلاف موعد للتطعيم.

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