إنستغرام تُحذر المستخدمين من طريقة جديدة لسرقة الحسابات

أكدت منصة إنستغرام قيام الهاكرز باتباع طريقة جديدة لسرقة حسابات المستخدمين، وذلك من خلال تزوير انتهاك حقوق الطبع والنشر.

وقالت إنستجرام إنّ الهاكرز يرسلون رسالة للمستخدم يقولون فيها تم اكتشاف انتهاك لحقوق الطبع والنشر في منشور على حسابك، إذا كنت تعتقد أنّ انتهاك حقوق النشر والطبع خطأ فعليك تقديم ملاحظات تؤكد هذا الأمر، وإلّا سيتم إغلاق الحساب خلال 24 ساعة.

وأشارت لوجود رابط في الرسالة يتيح للمستخدم تقديم الملاحظات، وبمجرد النقر على الرابط ستظهر صفحة تطلب من المستخدم وضع اسم المستخدم وكلمة المرور من أجل الدخول لإنستجرام وتقديم الملاحظات، ليقوم الهاكرز بعدها بتهكير الحساب.

وأكدت الشركة الأمريكية عدم إرسالها لأي رسائل للمستخدمين بشأن قضايا حقوق النشر، ودعتهم لعدم الضغط على الروابط الموجودة في هذه الرسائل لحماية حساباتهم من الاختراق.

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