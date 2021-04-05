صدمة لمحبي LG .. الشركة تنسحب من سوق الهواتف

فاجأت شركة LG الكورية الجنوبية عملاءها، بإعلانها خروجها من سوق الهواتف المحمولة والذكية بشكلٍ نهائي.

وبررت سبب الإغلاق برغبتها بالتركيز على الأعمال الأخرى، التي ستوفر تجارب وقيمة جديدة للمستهلكين.

وقالت الشركة الكورية الجنوبية إنّ اتخاذ قرار الإغلاق كان صعباً للغاية، وأشارت لأنّها ستستمر بتوفير منتجاتها المحمولة حتى نفاد الكميات.

وأوضحت LG بأنّها ستحترم الضمانات الموجودة على أجهزتها، وستقوم بتوفير تحديثات البرامج والأمان، وقطع الغيار وفق اللوائح المعمول بها.

وتقدمت الشركة الكورية الجنوبية بالشكر لعملائها على ولائهم، وقالت إنّها ستستمر في تقديم منتجات ذكية أخرى تُسهل عمل المستخدمين.

يشار إلى أنّ مصادر مقربة من LG قالت إنّ الشركة أغلقت قسم الهواتف الذكية بسبب تداعيات فيروس كورونا.

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