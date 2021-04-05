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MSI التايوانية تطلق شاشة جديدة لعشاق الألعاب

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة MSI التايوانية عن شاشة جديدة مناسبة لعشاق الألعاب أطلقت عليها MAG301RF.

وزودت الشركة التايوانية الشاشة الجديدة بلوحة قياس 29.5 بوصة ودقة عرض 2560*1080 بيكسل، ومعدل تحديث صورة يصل إلى 200 هرتز، وزمن استجابة 1 مللي ثانية.

وستدعم الشاشة الجديدة تقنية Adaptive التي تعمل بشكل متوافق مع G-Sync، بالإضافة إلى عرض محتوى HDR، مع تأثير إضاءة RGB ديناميكية عن طريق خاصية Mystic Light، بالإضافة لوضع الرؤية الليلية ومجموعة ألوان واسعة.

وقالت الشركة التايوانية إنّ الشاشة الجديدة قابلة للإمالة والدوران من حيث الارتفاع بحسب رغبة المستخدم.

يذكر أنّ الشركة التايوانية لم تفصح عن موعد طرح شاشتها الجديدة في الأسواق ولا عن سعرها.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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