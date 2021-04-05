في مقال سابق، حدّثناكم عن تسريب بيانات أكثر من 500 مليون حساب من حسابات فيسبوك النشطة، وهذه البيانات كانت حساسة إلى حد كبير، ويمكن استخدامها في إعادة الاستهداف بشكل واضح، لهذا يجب علينا أن نوضح لك كيف تعرف إن كانت بياناتك قد تسربت ضمن تسريب فيسبوك الضخم أو لا وذلك بالاعتماد على Firefox Monitor، وهي إضافة مفيدة بشكل عام.

التحقق من تسريب البيانات من خلال Firefox Monitor

نذكركم أولًا وقبل كل شيء بأهمية وخطورة هذا التسريب، التسريب الجديد يضم معلومات حساسة عن كل مستخدم وهي التي تضم الجنس، تاريخ الميلاد الخاص به، رقم الموبايل، الاسم الكامل إلى جانب الموقع الجغرافي وعنوان البريد الإلكتروني. هذه البيانات كانت تباع في بادئ الأمر، بمبلغ يصل لـ1500 دولار لكل 100 حساب، لكنها الآن متاحة مجانًا للجميع.

هذه البيانات في واقع الحال مسربة منذ شهر يونيو الماضي! لكنها كانت تباع بمقابل كما سلف الذكر، الآن تم تسريبها مجانًا للجميع، وهذه البيانات تصدر من أكثر من 108 مليون دولة! وبالحديث عن الدول العربية فقد تم تسريب أرقام كبيرة منها، حيث تم تسريب معلومات 45 مليون حساب من مصر، 40 مليون حساب من تونس، 30 مليون حساب من السعودية، والمزيد.

يمكنك ببساطة أن تعرف ما إذا كانت بيانات حسابك قد تسربت أو لا بالاعتماد على إضافة Firefox Monitor، وهي إضافة مفيدة من تطوير Mozilla المالكة لمتصفح فايرفوكس، وذلك باتباع الخطوات التالية:

1- توجه إلى Firefox Monitor من هنا

2- سجل حساب مجاني بالطريقة المعتادة (يفضل استخدام متصفح فايرفوكس)

3- بمجرد تسجيل حساب ببريدك الإلكتروني ستتابع المنصة كل التسريبات المتعلقة بعنوان بريدك الإلكتروني.

4- الآن يمكنك أن تمرر إلى أسفل الصفحة لتجد خيار يسمح لك بإضافة عنوان بريد إلكتروني جديد، هنا ضف جميع عناوينك وبالطبع أضف عنوان البريد المرتبط بحسابك على فيسبوك.

في حالة أن حسابك قد ظهر في تسريبات الفيسبوك الأخيرة فسيظهر لك ضمن Firefox Monitor تمامًا كما يظهر تسريب موقع Wattpad بالأعلى! وننصحك بالطبع بتغيير بريد الفيسبوك وكلمة المرور احتياطًا.