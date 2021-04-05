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“أمير خان” لا يتقاضى أجر أفلامه إلّا بعد نجاحها

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال النجم الهندي أمير خان إنّه لا يتقاضى أجره عن العمل قبل أن يتم عرضه في دور السينما ويُحقق أرباحاً جيدة.

وأشار النجم الهندي في حديث صحفي إلى أنّه يقوم بتنفيذ العمل كاملاً، ومن ثم ينتظر عرضه في دور السينما، ليحصل على أجره بعد تحقيق الفيلم للأرباح.

وقال أمير خان إنّه يذهب إلى قسم النشر والتوزيع للاطلاع على الأرباح التي حققها الفيلم، وفي حال حقق الفيلم الأرباح يأخذ أجره المتفق عليه مع شركة الإنتاج، وحصته من الأرباح، وفي حال فشل الفيلم في الوصول لتكاليف الإنتاج فإنّه لا يحصل على أجره.

وبرر النجم الهندي الأمر بأنّه لا يرغب في تحميل أحد مسؤولية خسارته، وقال إنّه يتحمل مسؤولية أي خسارة أو عدم نجاح أي فيلم بشكل كامل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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