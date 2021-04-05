سامسونغ تزيح الستار عن Galaxy F02s وGalaxy F12

كشفت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية عن هاتفين جديدين بمواصفات مميزة أطلقت عليهما Galaxy F02s، وGalaxy F12.

وسيعمل الهاتف Galaxy F02S بمعالج Snapdragon 460 ثماني النوى، ومعالج رسوميات Adreno 506، ونظام تشغيل Android 11 وواجهة One UI2.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية هذا الهاتف بشاشة Infinty-V مقاس 6.5 بوصة بدقة 1600*720 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 13 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية والثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 32 و64 غيغا بايت، مع إمكانية توسيعها من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستتراوح سعتها ما بين 3 و4 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط، واي فاي، بلوتوث، ومنفذ 3.5 للسماعات.

أما الهاتف Galaxy F12 فسيعمل بمعالج Exynos850 ثماني النوى، ومعالج رسوميات Mail G52، ونظام تشغيل Android 11 وواجهة One UI3.1.

وسيأتي هذا الجهاز بشاشة Infinty-V مقاس 6.5 بوصة ومعدل تحديث 90HZ، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية رباعية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 5 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وستأتي الذاكرة الداخلية بسعة 64 و28 غيغا بايت مع إمكانية توسيعها حتى 1 تيرا بايت من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها لـ4 غيغا بايت.

وسيحتوي هذا الهاتف على بطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يُذكر أنّ سامسونغ ستطرح الهاتف Galaxy F02S بسعر 136 دولارا أمريكيا، والهاتف Galaxy F12 بسعر 150 دولارا أمريكيا.

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