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يارا تُغني “تتر” مسلسل “ولاد العم”

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشرت الفنانة اللبنانية يارا على حسابها في إنستغرام مقطع فيديو لأغنيتها الجديدة، والتي ستكون “تتر” للمسلسل المغربي “ولاد العم”، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني القادم.

وعلّقت النجمة اللبنانية على المقطع بالقول: “فرحانة بزاف أنني نكون أول فنانة لبنانية وعربية تغني باللهجة المغربية لتتر مسلسل مغربي لي كنقدموا كهدية للشعب المغربي الحبيب”.

وحظي مقطع الفيديو بإعجاب عشاق يارا الذين عبّروا عن سعادتهم بغنائها باللهجة المغربية.

وستدور أحداث مسلسل “ولاد العم” حول قصة حب قوية بين عائلتين تجمعهما عدة نقاط مشتركة.

وسيشارك في هذا المسلسل نخبة من نجوم الدراما المغربية أبرزهم فاطمة خير، عزيز داداس، سعيد آيت باجا، عبد الله ديدان، ربيع القاطي وغيرهم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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