يارا تُغني “تتر” مسلسل “ولاد العم”

نشرت الفنانة اللبنانية يارا على حسابها في إنستغرام مقطع فيديو لأغنيتها الجديدة، والتي ستكون “تتر” للمسلسل المغربي “ولاد العم”، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني القادم.

وعلّقت النجمة اللبنانية على المقطع بالقول: “فرحانة بزاف أنني نكون أول فنانة لبنانية وعربية تغني باللهجة المغربية لتتر مسلسل مغربي لي كنقدموا كهدية للشعب المغربي الحبيب”.

وحظي مقطع الفيديو بإعجاب عشاق يارا الذين عبّروا عن سعادتهم بغنائها باللهجة المغربية.

وستدور أحداث مسلسل “ولاد العم” حول قصة حب قوية بين عائلتين تجمعهما عدة نقاط مشتركة.

وسيشارك في هذا المسلسل نخبة من نجوم الدراما المغربية أبرزهم فاطمة خير، عزيز داداس، سعيد آيت باجا، عبد الله ديدان، ربيع القاطي وغيرهم.

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