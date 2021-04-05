متى يستدعي احمرار العين استشارة الطبيب؟

قالت طبيبة العيون الألمانية الدكتورة “أندريا بارتش” إنّ احمرار العين قد يكون مؤشراً على أمراض خطيرة في بعض الحالات.

وأشارت الطبيبة الألمانية إلى أنّ احمرار العيون قد يشير لاستجابات تحسسية لملتحمة العين تجاه اللقاح أو شعر الحيوانات، أو قد يكون مؤشراً على أمراض أشد خطورة كجروح القرنية أو التهابات القزحية.

ودعت الطبيبة الألمانية الشخص لمراجعة الطبيب عند ظهور احمرار في العين، خاصةً إن كان الاحمرار مصحوباً بأعراض أخرى كألم في العين، ضعف في البصر، أو تغيير موضع الحدقة من جانب واحد، وذلك من أجل الأسباب التي أدت لظهور هذا الاحمرار وعلاجها.

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