1000 دلفين تحيط بقارب سياحي في مشهدٍ نادر

حظي عدد من السياح في كاليفورنيا الأمريكية، بمشهدٍ رائع أثناء تجولهم بقارب سياحي قبالة شاطئ مدينة “دانا بوينت” بمقاطعة أورانج في كاليفورنيا.

حيث شاهد السياح قطيعاً مُكوناً من حوالي 1000 دلفين، وهي تقفز بجوار القارب في مشهدٍ نادرٍ الحدوث.

وقال العلماء إنّ السبب الرئيسي وراء حدوث هذه الظاهرة النادرة هو توافر الغذاء بشكلٍ كبير في المنطقة، وهذا ما شجع الدلافين على التجمع.

وقالت جماعة مراقبة الحيتان في “دانا بوينت” التي نشرت المقطع على الإنترنت: إنّها رشيقة للغاية حتى في ذلك السلوك المحموم، ونحن مندهشون للغاية لرؤيتهم قبالة سواحلنا مباشرةً، وأوضحت بأنّ هذا السلوك يُطلق عليه تدافع الدلافين.

وحظي المقطع بانتشار كبير على الإنترنت، وبعدد كبير من التعليقات التي أبدت دهشتها من المنظر الرائع.

يشار إلى أنّ الدلافين تسبح في مجموعات تقدر بـ12 دلفيناً بهدف حماية بعضها البعض من الحيوانات المفترسة.

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