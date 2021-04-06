نفوق عشرات الدلافين والأسماك النادرة على سواحل غانا

انجرف ما لا يقل عن 80 دولفينا وأعداد كبيرة من الأسماك على الشواطئ نافقة قرب أكرا عاصمة غانا، ابتداءً من يوم الجمعة الماضي، مما دعا السلطات إلى فتح تحقيقات بشأن هذه الظاهرة الغريبة التي شهدتها “3” شواطىء غانية.

وذكرت السلطات المحلية وصياديون بالسواحل أنه لم يُعرف بعد سبب نفوق الأسماك النادرة والدلافين، فيما قالت وزارة الثروة السمكية الغانية في بيان لها إن فريقاً مختصاً أخذ عينات من الأسماك والمياه من شاطئ “أوسو كاسيل” في “أكرا”.

وأكد “مايكل آرثر دادزي” رئيس مفوضية مصايد الأسماك، لرويترز أنه العثور على ما بين 80 و100 دولفين علاوةً على أسماك نادرة النوع، فيما قالت هيئة الأغذية والعقاقير إنها تراقب أسواق السمك لضمان عدم بيع الأسماك النافقة، ما يشكل خطراً على المستهلكين وصحتهم.





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