احذر.. هذا الفيتامين قد يؤدي للسكتة الدماغية النزفية

على الرغم من الأهمية الكبيرة للفيتامينات على صحة الإنسان وتمكين الجسم من أداء مهامه الرئيسة، ورغم ضرورة الحصول عليها سواءً من خلال الأطعمة أو المكملات الغذائية، فقد حذر موقع “Health Digest”، من أن الإفراط في التزوّد بها قد يؤدي إلى الوفاة.

ونقل الموقع عن خبراء في مجال الصحة أن فيتامين “E”، الذي يتمتع بكونه قويًا ومضادًا للأكسدة؛ إذا تم تجاوز النسبة المسموح بها في الحصول عليه فإنه يتسبب في حدوث مضاعفات صحية بالغة الخطورة تهدّد الحياة.

وشدّد الخبراء على ضرورة الحصول على هذا الفيتامين، وفق ضوابط محددة وفي إطار نظام غذائي متوازن وليس عن طريق المكملات الغذائية.

ولفت الموقع إلى أن فيتامين “E” له دور في تقوية عملية التمثيل الغذائي، وتحسين الجهاز المناعي، حيث يحتاج متوسط البالغين “15 مللي” من فيتامين “E” يوميًا.

ويتواجد هذا الفيتامين في مجموعة متنوعة من الأطعمة، على رأسها “المكسرات والبذور والقمح، والزيوت النباتية مثل زيت الزيتون”.

وحذر الخبراء من أن مكملات فيتامين “E” تتضمن جرعاتٍ عاليةً من فيتامين “E” تلحق ضررًا فادحًا بصحة الإنسان، خاصة مع الأخذ في الاعتبار قابليته للذوبان في الدهون، مما يؤدي إلى الإصابة بـ”سمية فيتامين E”، التي تسفر عن إعاقة تخثر الدم وزيادة احتمالات الإصابة بسكتة دماغية نزفية.

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