شقيقة عمرو يوسف تُلمح لدور محمد رمضان في وقف “الملك”

اعتبرت عائلة الفنان المصري، عمرو يوسف، أن المنشور الذي نشره الفنان محمد رمضان، عقب وقف تصوير مسلسل “الملك”، دليلاً على السبب الحقيقي وراء انتشار التعليقات السلبية التي أدت إلى هذه النتيجة، منذ عرض برومو المسلسل.

وقالت “علا” شقيقة الفنان عمرو يوسف: أعتقد أن الصورة الآن أصبحت واضحة تمامًا، ولم يعد هناك مجال للتفكير في بعض كلمات النقد التي وجهت إلى المسلسل، فالمسألة واضحة، كانت هناك موجة من الانتقادات قبل السماح للمسلسل أن يرى النور وإعطاء الفرصة الحقيقية للحكم عليه بشكل موضوعي.

وكان “رمضان” قد نشر فيديو عبر حسابه الخاص على “إنستغرام” لوزير الآثار الأسبق زاهي حواس، يقول فيه إن الفنان الأقدر على القيام بدور الملك “أحمس”، هو محمد رمضان.

وكان المنتج تامر مرسي، قد قرر إيقاف تصوير مسلسل “الملك”، الذي كان قد تقرر عرضه خلال رمضان، بعد موجة عارمة من الانتقادات نالت العمل.

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