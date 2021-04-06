لأول مرة منذ القرن الـ 13.. حمم بركانية تتدفق في أيسلندا

كشفت مشاهد بثها التليفزيون الأيسلندي، على الهواء مباشرة، اتساع رقعة ثوران البركان الذي بدأ قبل أسبوعين على مسافة 40 كم من ريكيافيك في أيسلندا.

وقال مركز الأرصاد الجوية الأيسلندي في بيان: الصدع الجديد طوله حوالي 200 متر، ويبعد حوالي كيلومتر عن نقطة الثوران الأولى في وادي جلدينغدالير، عند بداية قاعدة جبل فاغرادالسفياك.

وأظهرت المشاهد التليفزيونية كيف تتدفق الحمم البركانية مصحوبة بدخان كثيف، في مشهد مخيف، وعلى الرغم من ذلك، فقد سعى آلاف الأشخاص الفضوليين إلى الوصول إلى هذا المكان لمشاهدة الحمم عن قرب.

جدير بالذكر أنه ورغم أن أيسلندا هي المنطقة البركانية الأكبر والأكثر نشاطًا على مستوى القارة الأوروبية، إلا أن الحمم البركانية لم تتدفق في شبه جزيرة ريكيانس منذ القرن الـ 13.

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