أسوأ 4 أطعمة للفطور.. ترفع السكر في الدم وتزيد الدهون

خبراء الصحة حذرو من 4 وجبات، لا تبدأ بها يومك، مؤكدين من أنها لن تفيد الجسم، ويمكن أن تتسبب في انخفاض مستويات السكر في الدم وحتى زيادة الوزن.

وذكرت وسائل إعلام، عن خبراء في التغذية، قولهم إنه “من الضروري إعطاء أولوية للأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية في الصباح، لمنحك طاقة كافية للتفكير والعمل في الساعات الأولى من اليوم”.

الألواح الجاهزة

غالبا ما تكون ألواح الأطعمة، التي تشبه ألواح الشكولاتة في شكلها، وجبات خداعة ولا يمكنها تزويدك بالطاقة لفترة طويلة، وبالتالي غير مفيدة لبدء اليوم بها، وتحتوي معظم قطع الإفطار الأساسية المتوفرة على نطاق واسع على سكر ودهون.

وعلى الرغم من أنها قد توفر الشبع والعديد من الفوائد الغذائية، فإنه تحتوي أيضا على مواد كيميائية وأخرى معدلة وراثيا والتي تزيد من خطر زيادة الوزن ومعدلات أعلى من تراكم الدهون الداخلية، كما يقول براندون نيكولاس، المدرب الشخصي واختصاصي التغذية.

المعجنات

تعتبر وجبة إفطار رائعة بالنسبة للكثيرين، لكنها لا تقدم أي بروتينات للجسم، ومن المحتمل أن تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والسكر، مما يجعلك تشعر بالجوع بعد تناول الطعام بوقت قصير، وسيقودك ذلك بالتالي إلى تناول المزيد من الوجبات الخفيفة على مدار اليوم، مما يجعل الحفاظ على السعرات الحرارية في نطاق محدود أكثر صعوبة، ويحتمل أن يؤدي إلى زيادة الوزن.

القهوة فقط

بعد ساعات من شربها من المحتمل أن تجد نفسك تتضور جوعاً، وستصبح أكثر استعدادا لتناول المعجنات أو وجبة خفيفة عالية الكربوهيدرات ذات قيمة غذائية منخفضة.

وقالت خبيرة التغذية هايلي بومروي: “هذا أمر فظيع لفقدان الوزن، لأن القهوة تحفز الطاقة والوضوح العقلي الذي يمكن أن يشعر بالرضا في البداية، ولكنه يؤدي أيضا إلى ارتفاع في هرمون الكورتيزول”، وقالت: “أضف إلى ذلك الكربوهيدرات المكررة التي تتحول بسهولة إلى سكر، وهذه وصفة إفطار كارثية”.

الحبوب السكرية

من المحتمل أيضا أن تجعلك تشعر بالجوع وتجعلك أكثر رغبة في تناول السكر بعد فترة قصيرة من الانتهاء من تناول الطعام، وغالبا ما تحتوي هذه المنتجات على الكثير من السكر، كما أنها تحتوي على الكثير من المواد الحافظة والمواد المضافة، حتى أن المنتجات الصحية منها قد لا تكون صحية.

وتحذر خبيرة التغذية جانيت كيمسزال، من أن “الحبوب عادة لا تحتوي على بروتين، وإذا كنت تحب وجبة فطور يسهل تناولها، فعليك بالشوفان، فهي وجبة غنية بالكربوهيدرات التي تدوم طويلا”.

