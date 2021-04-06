مالك مطعم يعرض وظيفة على اللصّ الذي سرقه

ذكرت “فوكس نيوز” أن صاحب أحد المطاعم في مدينة “أوجوستا” بولاية جورجيا الأمريكية، عرض على الشخص المشتبه في قيامه بمحاولة سرقة المطعم، خلال عطلة نهاية الأسبوع، أن يكون أحد الموظفين لديه.

وقال صاحب المطعم، ويدعى كارل والاس، عبر “فيس بوك”، مرفقًا صورة باب المطعم الذي تم تحطيمه أثناء محاولة السرقة: صديقي الذي فعل ذلك، بعيدًا عن الشرطة.. تعال عندي لنتحدث وأنا واثق أنني سأجد وسيلة لمساعدتك وأن تسلك طريقًا مختلفًا في حياتك.

وكشف “والاس” أن شخصًا ما قد اقتحم المطعم فجر السبت الماضي، ونجح في خلال 45 ثانية فقط أن يسرق ماكينة النقود، قبل انطلاق جرس الإنذار.

وأضاف صاحب المطعم: في البداية كان الشعور الذي يتملكني هو الغضب الشديد، لكنني بمرور الوقت بدأت أشعر بالأسى على حال هذا الشخص الذي يعرض نفسه للخطر لكي يحصل على المال.

وأردف: كل ما هنالك أنني أريد مساعدة إنسان على تعديل مسار حياته وأن يكون فردًا صالحًا في المجتمع.

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