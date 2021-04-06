تقرير – واتس اب يختبر الآن ميزة نقل المحادثات بين الأندرويد و الايفون!

واحدة من المزايا المفقودة في تطبيق واتس اب للمحادثات الفورية إمكانية نقل المحادثات والدردشات من الايفون إلى الأندرويد والعكس.

يبدو أن مطوري واتس اب قد استشعروا حاجة مستخدمي التطبيق إلى ميزة نقل المحادثات بين الأجهزة المختلفة حتى لا يفقدوا تلك المحادثات عند الانتقال إلى أجهزة جديدة.

الميزة الجديدة اكتشفها وأشار إليها موقع WABetaInfo المختص بأخبار تطبيق واتس اب مشيراً إلى أنها لازالت ميزة خفية لم تُطلٓق بعد.

الميزة سوف تسمح للمستخدمين بنقل كافة المحادثات من الايفون إلى الأندرويد والعكس من الأندرويد إلى الايفون بسهولة بشرط أن يكون أحدث نسخة من التطبيق مثبتة على الهاتفين عند توفر الميزة بشكل رسمي.

في حالة لم تكن هناك النسخة الأحدث من واتس اب مثبتة على الهاتف، فسوف تظهر شاشة تنبيه تحث المستخدم على تنزيل آخر إصدار من التطبيق.

حالياً لا توجد طريقة رسمية لنقل المحادثات من الايفون إلى الأندرويد و العكس مما يجعل من السهل فقدان كافة المحادثات والدردشات عند الانتقال إلى منصة iOS أو الأندرويد.

لكن حالياً يمكن نسخ المحادثات احتياطياً على سحابة الآي كلاود بالنسبة لمستخدمي الايفون وجوجل درايف لمستخدمي الأندرويد ثم استرجاعها لاحقاً من الآي كلاود وجوجل درايف إلى الايفون والأندرويد على الترتيب.

جدير بالذكر أن هناك بعض الشركات البرمجية التي استغلت غياب تلك الميزة عن واتس اب، وقامت بتوفير برامج جاسوبية تتيح نقل الرسائل بين منصتي الأندرويد و الايفون لكنها أولاً تعمل من خلال الحاسوب كما أنها مكلفة للقطاع الاوسع من المستخدمين.

ليس من المنطق مثلاً أن يقوم المستخدم بشراء برنامجاً بسعر 30 إلى 50 دولاراً أمريكياً في المتوسط لكي ينقل محادثات واتس اب بين الايفون والأندرويد وقد لا يستخدم البرنامح سوى مرة واحدة فقط.

ميزة نقل المحادثات في واتس اب حالياً تحت الاختبار التجريبي وسوف تتوفر لاحقاً عند جاهزيتها مع التحديثات الدورية للتطبيق.

حالياً يخطط واتس اب لإطلاق مزايا أخرى مستقبلاً مثل ميزة تشفير النسخ الاحتياطي وحمايته بكلمة مرور، والصور ذاتية التفجير، وفتح حساب واتس اب على أكثر من جهاز بشكل متزامن وغير ذلك.