اطعمة لا تؤدي الى السمنة مطلقا.. تعرف عليها

اكدت دراسة علمية حديثة، ان هناك مجموعة من الاطعمة يمكن تناولها دون قيود لانها غنية بالالياف ومنخفضة السعرات الحرارية وتساعد على الشعور بالشبع دون زيادة احتمال اكتساب الوزن، حتى وإن كان الحفاظ على قوامك يمثل هاجسا بالنسبة لك.

واوردت الدراسة 11 طعاما يمكن تناولها دون الخشية من البدانة:

1- الملفوف، الكوب المقطع يحتوي على 22 سعرا حراريا.

2- البروكلي، الكوب المقطع يحتوي على 31 سعرا حراريا.

3- القرنبيط، الكوب المقطع يحتوي على 27 سعرا حراريا.

من شأن الملفوف والبروكلي والقرنبيط أن تساعدك على مكافحة الوزن الزائد، ولكن بالطبع لا ينبغي الاقتصار عليها فقط، وإنما يمكنك إضافتهما إلى أطباقك عدة مرات في الأسبوع.

4- الكرفس: يحتوي الكرفس على 95% من الماء، وهو مفيد لإنقاص الوزن الزائد، كما أنه مدر للبول.

5- الباذنجان: الكوب المقطع الواحد من الباذنجان يحتوي على 20 سعرا حراريا، ولذلك ينصح بتناوله مشويا أو مخبوزا دون زيت، لذلك يمكنك الاستمتاع بتناول هذه الخضار اللذيذة دون أي قيود.

6- البطيخ، يحتوي الكوب المقطع الواحد على 46 سعرا حراريا.

7- الشمام، يحتوي الكوب المقطع الواحد على 53 سعرا حراريا.

يمكنك تناول البطيخ والشمام يوما بعد يوم، لكي يساعدك هذا على تعزيز الشعور بالشبع.

8- الكوسة: يوفر كوب واحد مقطع من الكوسة حوالي 20 سعرا حراريا، ويمكن إضافتها لأطباقك الرئيسية.

9- الخيار: يعد الخيار من بين أفضل الخضروات التي تساعد على شعورك بالشبع دون أي ضرر، ويحتوي كوب واحد مقطع على 16 سعرا حراريا فقط.

10- البرقوق، الحبة الواحدة تحتوي على حوالي 30 سعرا حراريا.

11- الفراولة، الكوب المقطع يحتوي على 47 سعرا حراريا.