سامسونغ تسجل براءة اختراع وتنوي تغيير سياساتها في تطوير الهواتف الذكية

أعلنت بعض المواقع الإلكترونية المهتمة بشؤون التقنيات الحديثة عن تسريبات بشأن شركة سامسونغ التي تنوي تغيير سياستها في تطوير الهواتف الذكية حيث سجلت براءة اختراع لتطوير شاشات قابلة للف.

وستجمع الأجهزة الجديدة بين قدرات الحواسب المحمولة والهواتف الذكية في آن واحد وبحركة واحدة يمكن أن يصبح الهاتف الذكي حاسب لوحي صغير، وبحسب المحللين فإن على سامسونغ يجب عليها أن تصمم أجيال جديدة لتوفير هذه الميزة.

وسيكشف عن الشاشات القابلة للف خلال العام الجاري حسبما أفاد تشوي كوون يونغ، نائب رئيس شركة Samsung Display وسيكون هناك شاشات متوسطة وصغيرة الحجم من هذا النوع.

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