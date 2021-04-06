رسميًا – إطلاق تطبيق يوتيوب للأطفال YouTube Kids في الوطن العربي

منصة يوتيوب هي منصة مشاهدة الفيديو الأكبر بدون شك، وفي منازلنا الآن أصبحنا نستبدل التلفاز العادي باليوتيوب وأشباهه، لكن هناك مشكلة كبيرة جدًا، وهي أن محتوى يوتيوب ليس مناسبًا لجميع الأعمار! ولهذا السبب أطلقت جوجل تطبيق يوتيوب للأطفال YouTube Kids منذ فترة طويلة جدًا، وها هو أخيرًا يتوفر للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تطبيق يوتيوب للأطفال YouTube Kids

التطبيق مطور خصيصًا للأطفال تحت سن 13 سنة، وهو تطبيق مستقل عن يوتيوب الأصلي ويقدم محتوى مخصص لهذه الفئة العمرية، مما يساعد الطفل على توسيع مداركه واكتشاف أمور جديدة بشكل مستمر! والمحتوى يشمل المحتوى التعليمي، محتوى حول هوايات الأطفال، الفنون، الألعاب، الموسيقى وغيرها الكثير.

التطبيق يقدم خاصية الملفات الشخصية، ومن خلالها يمكن للوالدين إنشاء ملف لطفلهم ومن ثم التحكم في حسابه، هذا إلى جانب أن المحتوى المتوفر عليه عادةً ما يأتي من منصات متخصصة في تطوير الطفل، إضافةً إلى ذلك، يمكن منع الطفل من البحث ضمن المنصة، وبدلًا من ذلك يكون مجبورًا على مشاهدة المحتوى الموجود أمامه فقط.

يوفر التطبيق برامج عربية أصلية مثل برنامج “منصور” وكذلك “تعلم مع زكريا” إلى جانب نسخ معربة من برامج معروفة مثل أهلًا سمسم وهو النسخة العربية من Sesame Street في تطبيق يوتيوب للاطفال YouTube Kids.

تطبيق يوتيوب كيدز متوفر للتحميل الآن على كلًا من أندرويد وiOS هذا إلى جانب كونه متاح على الويب عبر الموقع YouTubeKids.com، وعند استخدام التطبيق لأول مرة سيسألك عما إذا كنت طفل أم وليّ أمر، لذلك ننصح بتحميل التطبيق على هاتف ولي الأمر والطفل لربط الحسابين.

ننصحك دائمًا بمراقبة استخدام أطفالك وأطفال العائلة للإنترنت، وننصحك باستخدام كافة تطبيقات الأطفال الأخرى المتاحة من كافة الشركات.