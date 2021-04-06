الرقابة على الأغذية والأدوية: يجب تزويدنا بشهائد التحاليل من الشركة المصنعة للقاح “سبوتنيك”

قال مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية محمد حسن في خطاب لرئيس الحكومة، إن المركز لن يستطيع إكمال الإجراءات الرقابية لشحنة لقاح “سبوتنيك” المضاد لكورونا التي وصلت لليبيا، حتى مخاطبة الشركة الروسية المصنعة للتأكد من أن التشغيلات المذكورة تعود لهم.

وأضاف مدير الرقابة في خطابه الاثنين، أنهم لم يستلموا شهادات تحليل الشحنة لبيان طرق تحليلها والكشف عنها، وأن النشرة التوضيحية المرفقة باللقاح مدونة باللغة الروسية، وهذا يخالف نص القانون الصحي.

وأوضح حسن أنه تم تزويدهم بفاتورة الشراء وبويصلة الشحن فقط كمستندات للشحنة الموردة

وكانت وزارة الصحة أعلنت الأحد، وصول 101,250 ألف جرعة من لقاح “سبوتنيك الروسي” إلي مطار معيتيقة .

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