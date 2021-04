أفادت وكالة فرانس برس عن الهيئة التنظيمية للأدوية في الاتحاد الأوروبي تأكيدها الصلة بين لقاح أسترازينيكا وجلطات الدم.

وأكد ماركو كافاليري، رئيس مديرية التهديدات الصحية واستراتيجية التطعيم في الوكالة الأوروبية، وجود صلة بين لقاح فيروس كورونا الذي تنتجه الشركة البريطانية السويدية “أسترازينيكا” وتكون الجلطات الدموية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المسؤول في الهيئة التنظيمية الأوروبية قوله: “لا نعرف حتى الآن ما الذي يسبب تحديدا مثل رد الفعل هذا. في الساعات المقبلة، سنعلن رسميا عن وجود مثل هذه الصلة، لكننا لم نفهم بعد كيف يحدث هذا الأمر”.

وحذر الأطباء الروس في وقت سابق زملاءهم من مخاطر لقاح أسترازينيكا، وفي هذا السياق قال ألكسندر غينسبورغ، رئيس مركز”غاماليا” الروسي للبيولوجيا المجهرية، إن اللقاح الأمريكي ضد فيروس كورونا “فايزر” قد تكون له مضاعافات على الأشخاص الذين يعانون من الحساسية.

The post فرنس برس: وكالة الأدوية الأوروبية تؤكد الصلة بين لقاح أسترازينيكا وجلطات الدم appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا